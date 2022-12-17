Жолудева стала третьей на Российско-Китайских молодежных зимних играх

Уроженка Карелии стала призером третьих Российско-Китайских молодежных зимних игр в провинции Цзилинь в городе Чанчунь.

В первый день соревнований, 17 декабря, сборная страны по лыжным гонкам состязалась в гонках на 10/15 км классическим стилем. Мужская гонка стартовала в 4:30, женская - в 5:30 по московскому времени.

В итоге мастер спорта России из Сегежи Ольга Жолудева завоевала бронзу. Девушка стала третьей в гонке на 10 км классическим стилем, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Первое и второе место у россиянок - Евгении Крупицкой и Елизаветы Пантриной. // фото «Спорт-норма жизни Карелия»