16 декабря 2022, 20:48
Спорт

Боксер из Карелии выиграл престижный турнир в Белоруссии

Кристиан Чечуков стал лучшим на соревнованиях в Гомеле

В Гомеле завершились соревнования по боксу, посвященные памяти абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова. Турнир стал успешным для боксера из нашей республики, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Воспитанник школы бокса Сегежи Кристиан Чечуков одержал в Белоруссии три уверенные победы над своими соперниками. Как итог - золото международных соревнований.

Кристиан Чечуков занимается под руководством тренеров Сергея Лазарева и Миланы Колдан. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»

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Бокс
Кристиан Чечуков
новости Карелии