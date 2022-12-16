Боксер из Карелии выиграл престижный турнир в Белоруссии

В Гомеле завершились соревнования по боксу, посвященные памяти абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова. Турнир стал успешным для боксера из нашей республики, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Воспитанник школы бокса Сегежи Кристиан Чечуков одержал в Белоруссии три уверенные победы над своими соперниками. Как итог - золото международных соревнований.

Кристиан Чечуков занимается под руководством тренеров Сергея Лазарева и Миланы Колдан. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»