16 декабря 2022, 20:48
Боксер из Карелии выиграл престижный турнир в Белоруссии
Кристиан Чечуков стал лучшим на соревнованиях в Гомеле
В Гомеле завершились соревнования по боксу, посвященные памяти абсолютного чемпиона СССР Алексея Юкова. Турнир стал успешным для боксера из нашей республики, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Воспитанник школы бокса Сегежи Кристиан Чечуков одержал в Белоруссии три уверенные победы над своими соперниками. Как итог - золото международных соревнований.
Кристиан Чечуков занимается под руководством тренеров Сергея Лазарева и Миланы Колдан. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»