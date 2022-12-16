Спорт в сельской местности в Карелии поддержат

Подведены итоги конкурсного отбора программы поддержки спорта в сельской местности Карелии. Как стало известно, в 2022 году на конкурс поступило девять заявок, из которых экспертное жюри выбрало три.

Как говорит один из учредителей программы поддержки спорта на селе, исполнительный директор фонда «Мельница» Екатерина Ефремова, благодаря фонду содействия развитию гражданских инициатив Пряжинского района «Мельница» и фонду территориального развития «Карьяла» создана программа «Спорт-село». Ее основная задача — вовлечение всего сообщества в реализацию полезных инициатив. Программа работает не первый год, благодаря ей привлекаются денежные средства, которые получают авторы лучших проектов по развитию сельского любительского спорта.

Так, в этом году активисты города Суоярви будут реализовывать проект «Живой лед». Финансовая поддержка им необходима для комплекса мероприятий по привлечению жителей к катанию на коньках. Создатели проекта планируют приобрести ходунки для катания на коньках и музыкальное оборудование. В планах жителей Суоярви привить детям любовь к различным видам спорта на льду и проводить спортивные мероприятия на ледовом стадионе.

В Пряже сделают теплую уличную раздевалку на лыжной трассе. Сейчас на любимой жителями поселка «освещенке» есть дощатая раздевалка с электрическим обогревателем. К сожалению, тепло в ней не задерживается. Активисты планируют утеплить стены, поставить новые двери и закупить необходимое оборудование для хранения спортивного инвентаря. Комфортабельная раздевалка улучшит условия для спортсменов всех возрастов, создаст благоприятный облик лыжной трассы и привлечет новых участников спортивных состязаний.

Еще один проект-победитель - «Новая жизнь Лахколамбинского стадиона» из Суоярвского района. Общественники считают, что пришло время восстановить спортивную площадку, которая сейчас находится в запустении. Дать новую жизнь спортивному стадиону планируется в три этапа. Расходы за счет финансирования по программе «Спорт-село» будут направлены на подготовительные работы (вырубка кустарника, устройство водоотводной канавы, планировка территории стадиона, выравнивание поверхности, отсыпка и приобретение оборудования для спортивных игр). В итоге местные активисты планируют полностью привести в порядок Лахколамбинский стадион к 2025 году за счет привлечения других государственных программ, в частности, программы поддержки местных инициатив и ТОСов.

В планах авторов проекта через два-три года на стадионе будет сделано специальное покрытие, оборудована беговая дорожка, установлены скамейки для болельщиков. На этой спортплощадке смогут собираться не только дети, но и их родители. Жители города Суоярви смогут регулярно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.

На осуществление этих проектов выделены гранты от 114 до 170 тысяч рублей, предполагается и софинансирование. // На снимках: подведение итогов, исполнительный директор фонда «Мельница» Екатерина Ефремова; защита проекта. Фото сообщества «Мельница»