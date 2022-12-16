Спортсмены сменят вагончики для переодеваний на теплые комнаты

Дополнительный корпус, который начали возводить на территории спорткомплекса «Курган», позволит снять наболевшие вопросы. Так, спортсмены смогут сменить холодные вагончики для переодевания на теплые комнаты. В здании также оборудуют универсальный спортзал, тренерские комнаты и вспомогательные помещения.

Об изменениях, которые происходят на данном объекте, главе минспорта РФ Олегу Матыцину рассказал губернатор Артур Парфенчиков. Он также пояснил, что там появятся гостиничные места для иногородних участников различных соревнований. Решается и еще один вопрос – спортподготовку в комплексе можно будет перевести на круглогодичный цикл.

Кроме того, министру спорт России показали уличные тренажеры, которые производят в Карелии. Визит Олега Матыцина в республику продолжается. Сегодня он вместе с Артуром Парфенчиковым побывал в Сортавальском районе. // Фото: gov.karelia.ru.