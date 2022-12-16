В Карелии назвали лучших спортсменов и тренеров года

В Петрозаводске чествовали тренеров, спортсменов, ветеранов и организаторов физической культуры и спорта 2022 года, вручали награды. Министр образования и спорта республики Роман Голубев подвел итоги конкурсов.

Так, по итогам 2022 года лучшими спортсменами республики признаны: Владислав Ларин, заслуженный мастер спорта России по тхэквондо; Виталий Иванов, мастер спорта России по лыжному двоеборью; Виктор Калюжин, мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике; Виктория Вовк, мастер спорта России по всестилевому каратэ; Рашад Мурадов, мастер спорта России международного класса по самбо; Наталья Дьячкова, мастер спорта России международного класса по тайскому боксу.

Среди спортсменов молодежного возраста лучшими стали: Ольга Жолудева, мастер спорта России по лыжным гонкам; Ольга Аристова, мастер спорта России по лыжному двоеборью; Анна Корякова, серебряный призер первенства России по лыжным гонкам; Сергей Зубов, победитель и призер первенства России по спортивному ориентированию; Григорий Романенко, победитель первенства России по всестилевому каратэ; Тимофей Петров, победитель первенства России по киокусинкай.

Лучшими спортсменами среди лиц с ограниченными возможностями стали: Артем Козлов, мастер спорта России международного класса по спорту глухих (пулевая стрельба); Данила Васильев, мастер спорта России по спорту лиц с ПОДА (спортивное ориентирование); Иулитта Пушкарская, бронзовый призер первенства России по спорту лиц с ПОДА (плавание).

Награды получили лучшие команды Карелии 2022 года: экипаж четверки распашной без рулевого Сборной команды республики по гребному спорту (в составе Елены Лушиной, Варвары Качинской, Татьяны Бублик, Виктории Вербовской); бронзовый призер Х летней Спартакиады учащихся России 2022 года и хоккейный клуб СКА-Карелия, серебряный призер регулярного первенства национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2021-2022 гг.

Также назвали лучших тренеров, сумевших подготовить спортсменов, показавших высокие результаты. За подготовку Натальи Дьячковой отметили Ивана Андриенко;

Сергея Дубина за подготовку Виктории Вовк; Игоря Корешкова за подготовку сборной по гребному спорту; Ирину Кукшиеву за подготовку Тимофея Петрова; Ирину Миронову за подготовку Анны Коряковой; Ларису Мамонову за подготовку Иулитты Пушкарской; Аркадия Павлова за подготовку Виталия Иванова; Михаила Севастьянова за подготовку Данилы Васильева; главного тренера «СКА-Карелия» Михаила Севастьянова; Максима Столбового за подготовку Григория Романенко; Матвея Талья за подготовку Виктора Калюжина; Александра Якименка за подготовку Ольги Жолудевой; Александра Колганова за подготовку Ольги Аристовой; Андрея Кульбачко за подготовку Сергея Зубова; Сергея Петрова за подготовку Владислава Ларина; Романа Шегельмана за подготовку Рашада Мурадова.

Министр спорта России Олег Матыцин вручил федеральные награды - почетные грамоты и благодарственные письма, знаки мастеров спорта и спортивных судей. Среди тех, кто был награжден, – тренеры Валентина Лешкович, Матвей Талья, Ирина Кукшиева, Елизавета Тарасевич, директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков и начальник управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта Федор Астраханцев.

Глава региона вручил почетные знаки «За вклад в развитие Республики Карелия» и почетные грамоты. Наградами были отмечены директоры ДЮСШ Максим Безуглый, Сергей Вайникка, Татьяна Сибирякова и другие. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»