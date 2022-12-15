15 декабря 2022, 21:39
Команда «СКА-Карелия» проиграла домашний матч со счетом 0:10
«Армейцы» не смогли ничего противопоставить одному из лидеров первенства МХЛ
Команда «СКА-Карелия» сегодня принимала в Кондопоге одного из лидеров первенства МХЛ - «Локо» из Ярославля. Матч у «армейцев» совсем не получился.
В первом периоде хозяева пропустили две шайбы. Во втором и третьем - еще по четыре. Итоговый результат - катастрофическое поражение со счетом 0:10.
Кондопожане продолжают занимать 35-е место в таблице первенства МХЛ. На их счету пять побед и 27 поражений. // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»