Команда «СКА-Карелия» проиграла домашний матч со счетом 0:10

Команда «СКА-Карелия» сегодня принимала в Кондопоге одного из лидеров первенства МХЛ - «Локо» из Ярославля. Матч у «армейцев» совсем не получился.

В первом периоде хозяева пропустили две шайбы. Во втором и третьем - еще по четыре. Итоговый результат - катастрофическое поражение со счетом 0:10.

Кондопожане продолжают занимать 35-е место в таблице первенства МХЛ. На их счету пять побед и 27 поражений. // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»