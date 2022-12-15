Министр спорта России поддержал реконструкцию лагеря «Старт»

В республику с визитом прибыл министр спорта России Олег Матицын. Чиновнику представили проект создания на базе лагеря «Старт» в Кончезере спортивно-оздоровительного центра. Матицын проект поддержал, рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Комплекс в Кончезере станет первым в республике спортивным центром, который будет работать круглый год. Там будут тренироваться студенты государственного училища олимпийского резерва, сборные команды, будут отдыхать дети.

Центр рассчитан на 150 человек. На территории будут построены новые корпуса, стадион, спортплощадки, ФОК с универсальными залами. Реализовать проект планируют за три года. // Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com