Руководителя карельской фирмы обвиняют в обмане МЧС

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя одной из компаний республики. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в 2020 году между главным управлением МЧС по РК и фирмой было заключено три госконтракта на капитальный ремонт пяти пожарных машин на сумму 9,5 миллиона рублей.

При этом после осмотра полученных автомобилей руководитель фирмы, используя свое положение, давал указания подчиненным проводить не весь запланированный ремонт. Этими действиями заказчику был причинен ущерб на сумму 4,5 миллиона рублей.

Уголовное дело вскоре будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com