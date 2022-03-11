Рукопись со стихами Цветаевой продали на аукционе

На аукционе продали рукопись поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой. Покупатель отдал 1,4 миллиона рублей за рукопись пяти стихотворений из цикла «Любви старинные туманы», сообщает ТАСС. Рукопись датирована августом 1917 года. Эксперты предполагают, что тогда-то и появился цикл стихотворений.

Также на аукционе продали письмо Николая Первого, написанное 29 января 1841 года на французском языке на двух листах гербовой бумаги. Письмо с выговором было адресованно герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому, в браке с которым состояла старшая дочь императора.

Также с молотка ушел рисунок шариковой ручкой, сделанный Иосифом Бродским, и другие лоты. (фото pixabay.com, klimkin)