Рухнувший столб оставил без связи улицу в карельском поселке

В поселке Шуя на одной из улиц рухнул столб, провода опасно свисают, а местные лишились связи.

В паблике «Подслушано в Птз» пишут, что обращались по поводу ремонта, но работы никто не проводил.

«Два месяца назад в поселке Шуя на улице Речной упал столб Ростелекома , и вся улица осталась без связи. Провода где валяются на земле, где свисают низко и мешают заезду к домам. Несколько раз обращались в Ростелеком, там заявки на ремонт принимали, но так и не восстановили связь. 21 век на дворе, а мы вместе с Ростелекомом скоро перейдем на дисковые телефоны», - посетовали в сообществе. // фото VK-паблик «Подслушано в Птз»