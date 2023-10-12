Разбитую дорогу в Петрозаводске обновили «на 5 звезд»

Ямы на Сегежской улице в Петрозаводске убрали, но особой радости у горожан это не вызвало. Они разместили фотографии в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Дело в том, что выбоины просто засыпали черным грунтом. Он появился в центре проезжей части, но дорога по-прежнему в очень плохом состоянии.

Автор публикации с сарказмом оценил этот странный ремонт трассы в пять звезд. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте