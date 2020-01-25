25 января 2020, 15:24
Розыск женщины, собиравшейся ехать из Кеми в Петрозаводск, завершен
В исчезновении Кристины Брилевой нет криминальной составляющей
Ранее объявленная в розыск гражданка 1988 года рождения найдена. Об этом сообщили в МВД по Республике Карелия.
По информации ведомства, в исчезновении женщины нет криминальной составляющей.
Полиция Петрозаводска благодарит граждан за содействие.
Как мы сообщали ранее, в розыск была объявлена Кристина Юрьевна Брилева, которая собиралась 22-23 января выехать из Кеми в Петрозаводск, однако перестала выходить на связь.