Розыск женщины, собиравшейся ехать из Кеми в Петрозаводск, завершен

Ранее объявленная в розыск гражданка 1988 года рождения найдена. Об этом сообщили в МВД по Республике Карелия.

По информации ведомства, в исчезновении женщины нет криминальной составляющей.

Полиция Петрозаводска благодарит граждан за содействие.

Как мы сообщали ранее, в розыск была объявлена Кристина Юрьевна Брилева, которая собиралась 22-23 января выехать из Кеми в Петрозаводск, однако перестала выходить на связь.