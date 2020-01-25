Серьезный пожар в Прионежском районе тушили двенадцать человек

Сегодня утром в селе Заозерье Прионежского района на улице Лесной произошел серьезный пожар. По информации карельского МЧС, загорелся жилой дом.

Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска – двенадцать человек и четыре единицы техники. На тушение ушло около полутора часов.

По предварительным данным, никто не пострадал.