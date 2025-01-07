Рождественские гуляния на Кирова - машинам не заехать, не выехать

На площади Кирова развернулось рождественское гуляние (0+). В эти минуты продолжается концерт в честь закрытия новогодней ярмарки.

Горожане, в основном, с детьми принимают участие в различных конкурсах. Малыши катаются на мини-джипах, каруселях и лошадках.

Кони наряжены в карнавальные костюмы. Люди в обычной одежде. Но с удовольствием делают кадры на память в фотозонах.

Весь этот праздник омрачает недостаточное количество парковочных мест в центре Петрозаводска. У Музыкального театра Карелии настоящий коллапс, не заехать, не выехать. // фото «Петрозаводск говорит»