07 января 2025, 18:34
Рождественские гуляния на Кирова - машинам не заехать, не выехать
Ярмарка в центре Петрозаводска закрывается под звуки музыки
На площади Кирова развернулось рождественское гуляние (0+). В эти минуты продолжается концерт в честь закрытия новогодней ярмарки.
Горожане, в основном, с детьми принимают участие в различных конкурсах. Малыши катаются на мини-джипах, каруселях и лошадках.
Кони наряжены в карнавальные костюмы. Люди в обычной одежде. Но с удовольствием делают кадры на память в фотозонах.
Весь этот праздник омрачает недостаточное количество парковочных мест в центре Петрозаводска. У Музыкального театра Карелии настоящий коллапс, не заехать, не выехать. // фото «Петрозаводск говорит»