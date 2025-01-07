Верующие в Карелии украсили храмы к великому празднику

Верующие проявили творческое мастерство в украшении храмов и территорий. Они изготовили тематические звезды, украсили елки, устанавливали вертепы.

Что из этого вышло – рассказывают фотоснимки, которыми щедро делятся подписчики соцсетей. В храме Святителя Николая в поселке Эссойла подготовкой к торжеству занимались сообща.

«Все участвовали: кто снег чистил, кто подсвечники, кто гирлянду принес, кто-то ведро с песком (для того, чтобы елочку ставить). Кто-то за еловыми лапками ездил. Например, Андрей Лабутин и Ксения Кортелева установили на храмовой территории вертеп, который воспроизводит сцену Рождества Христова. В общем, все старались»,

- рассказала матушка Ирина Теплоухова.

У жителей Чалны к великому празднику открылся новый приходской дом. Люди построили его собственными силами. Здесь есть трапезная, кухня, хозяйственные помещения, библиотека и уютная комната для воскресной школы. Юные прихожане будут заниматься в просторном доме, разучивать стихи и ставить спектакли.

Приходской дом площадью около 200 квадратных метров по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина возведен вблизи храма в честь Архистратига Божия Михаила.

В селе Ведлозеро возле Храма пророка Илии засиял праздничными огнями рождественский вертеп, сделанный собственными руками прихожан.

По православной традиции рождественские украшения можно будет убирать к празднику Крещения Господня, который празднуется 19 января. // фото Ирины Теплоуховой и Любови Нестеровой