В Петрозаводске назвали победителей конкурса рождественских рисунков

В Петрозаводском епархиальном управлении подвели итоги XV-го конкурса детского рисунка «Рождественские чудеса». Всего на конкурс было прислано 206 работ. Юные художники использовали акварель, гуашь, чернила, карандаши, фломастеры, пастель.

Работы были присланы из Петрозаводска и районов Карелии. Жюри возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Также рисунки оценили священнослужители храмов города Петрозаводска и художники. Членами жюри были отобраны 25 конкурсных работ, включая победителей в номинациях «Приз Митрополита» и «Приз жюри».

Победителями в своих возрастных группах стали:

возрастная группа до 8 лет:

- Спирин Михаил, 8 лет, «Рождественская ночь», г. Петрозаводск;

возрастная группа 9-12 лет:

- Кипрушкина Арина, 10 лет, «Моя семья. Рождественские каникулы», п. Ладва;

возрастная группа 13-17 лет:

- Комарникова Кира, 14 лет, «Любимый храм. Карельские святыни», г. Петрозаводск.

Победителей конкурса наградят 8 января в 13.20 в Музыкальном театре Республики Карелия. // Видео: телеканал "Ника плюс".