Поезд Деда Мороза прибудет в Петрозаводск

Передвижная резиденция Деда Мороза прибудет 8 января в Петрозаводск. Сказочный новогодний поезд пробудет в городе с 10:10 до 17:30, а затем отправится в Мурманск.

Гостей ждет анимационная программа у поезда Деда Мороза (0+), посмотреть смогут все желающие. Но для посещения самой резиденции и кукольного театра нужны билеты.

Как указано на сайте поезда Деда Мороза, вагон №5 «Снежная Королева» можно посетить свободно, но в порядке живой очереди.



Гостей ждет путешествие в ледяное царство Снежной Королевы и мир кривых зеркал. Маленькие посетители и их родители смогут узнать тайны зимнего мира с помощью волшебных помощников, а в финале программы их ожидает встреча с самой героиней сказки. Длительность программы - 10-15 минут. Занимать место в очереди просят не позднее, чем за полтора часа до отправления поезда. // фото «Петрозаводск говорит»