Кондопожская Успенская церковь раскрывает древние секреты

Текст, фото: Хельга Белянцева

В 2024 году исполнилось 250 лет со времени постройки церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге — одного из самых выдающихся памятников северного деревянного зодчества. Храм был утрачен при пожаре в 2018 году, но в душах многих людей продолжает жить, что дает надежду на его возрождение. Более того, сгоревшая церковь хранила многие секреты, которые теперь открываются исследователям.

В конце октября в Кондопоге прошла конференция «Успенская церковь: прошлое, настоящее, будущее». Она была организована Музеем Кондопожского края совместно с Кондопожской районной библиотекой.

«Успенская церковь стояла на берегу Онежского озера, где до нее существовали, по крайней мере, три ее предшественницы, — рассказали на открытии конференции ее организаторы. — Первое упоминание об Успенском храме на этом историческом месте относится еще к середине 16 века. Каждый раз наши предки находили в себе силы и энергию, чтобы восстановить храм. Сейчас пришла наша очередь».

Начало воссоздания

«Очень сложно говорить об этом памятнике в прошедшем времени, и, наверное, не стоит, — сказала в своем выступлении Виктория Гуртова, начальник управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия. — Уже совсем скоро на историческом месте начнется сборка сруба нашей церкви».

«Уникальность и ценность объекта культурного наследия определяется не только его физической сохранностью, но и той информацией, которую он хранит в себе. Успенская церковь продолжает делиться с нами все новыми сведениями».

На конференции выступили историки, археологи, искусствоведы, реставраторы икон — люди, причастные к изучению и восстановлению наследия, которое хранила Успенская церковь.

Участники конференции

О ходе работ по восстановлению храма рассказала Светлана Куспак, заместитель начальника отдела управления по охране объектов культурного наследия РК.

По ее словам, пока что работы по восстановлению Успенской церкви скрыты от глаз, но идут полным ходом.

«Пожар произошел 10 августа, а уже 24 августа был открыт сбор средств на специальном счете благотворительного фонда. 29 августа был создан попечительский совет и рабочая группа по восстановлению Успенской церкви в правительстве Карелии, — рассказывает Светлана Куспак. — Удалось собрать около 10 млн руб. Разработка проектной документации обошлась в 8,3 млн руб. В сентябре 2018 года предложение о восстановлении Успенской церкви было поддержано методическим советом по культурному наследию при Министерстве культуры РФ. В том же году была принята заявка в федеральную программу развития культуры, а в июне был определен разработчик проектной документации — ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Профессиональное сообщество откликнулось сразу, все ранее разработанные проекты были переданы проектировщикам. Спасибо музею-заповеднику «Кижи», где в архивах А. В. Ополовникова сохранились детальные данные по срубу Успенской церкви. Разработка проекта заняла два года».

В 2022 году был заключен контракт на выполнение работ по воссозданию церкви на уровне Министерства культуры РФ с тем же предприятием — ЦНРПМ. На реализацию контракта из федерального бюджета выделен 131 миллион рублей.

Когда начались работы, на месте сгоревшей церкви начали проступать очертания предыдущего храма.

«Мы поняли, что надо обязательно звать археологов для исследования выявленного памятника археологии – культурного слоя под Успенской церковью, — говорит Светлана Куспак. — В то же время были запущены реставрационные работы по воссозданию сруба на удаленной площадке, которую организовали в Кировской области, поскольку там есть очень хороший лес».

«При строительстве Успенской церкви использовались длинные бревна диаметром до 60 см, которые не укладываются в современные стандарты. Сейчас мастера стараются подбирать бревна максимально близко к тому, что было в родном срубе. Сохранившиеся обгоревшие части сруба позволяют увидеть те конструктивные элементы и плотницкие приемы, которые использовались при строительстве храма, и применить их при восстановительных работах».

Площадь археологических раскопок составила более 400 кв. м. По словам Светланы Куспак, из-за большого объема археологических работ невозможно было в этом году начать восстановление храма на исторической площадке в Кондопоге, как ранее планировалось.

Возрождение иконостаса

Успенская церковь была уникальна не только своим зданием, но и своим четырехъярусным иконостасом и «небом» с изображением «Небесной Литургии». Поэтому встал вопрос о том, что восстанавливать памятник необходимо вместе с иконостасом, так как он будет работать не только как музей, но и как действующий храм. На воссоздание утраченных икон Успенской церкви решено было потратить средства, собранные на благотворительным счете.

Лариса Гачева, руководитель художественной мастерской кафедры церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, где занимаются восстановлением икон Успенской церкви, рассказала о результатах проделанной с 2022 года работы.

«Мы имели фотографии, сделанные в процессе реставрации, а также снимки финского ученного Ларса Петтерсона. Но мы поняли, что прежде чем писать иконы, сначала необходимо изучить технику «кондопожского мастера» (Это обобщенное название местной иконописной мастерской, работы которой отличаются особым стилем и техникой исполнения. — Авт.). Полгода мы вели исследовательскую работу. В петрозаводском хранилище музея «Кижи» и в музее изо хранятся другие иконы «кондопожского мастера», мы занимались их изучением».

Лариса Гачева

Сейчас многие иконы уже воссозданы. Пока что ведется работа только над восстановлением иконостаса, на воссоздание неба потребуются дополнительные время и средства. Сбор пожертвований на реставрацию продолжается.

Мария Смирнова, заведующая сектором реставрации Музея изобразительных искусств Карелии, рассказала о чудесном спасении одной из икон Успенской церкви в 2018 году. Речь идет об иконе «Рождество Богородицы». Задержавшись на реставрации, она не попала в пожар и уцелела. Интересно, что зимний храм, который находился раньше рядом с Успенской церковью, был посвящен именно празднику Рождества Богородицы, и данный образ был особо почитаем в Кондопоге.

Эту икону, наряду с другими, уже восстановленными реставраторами, а также находки археологов показали участникам конференции на выставке «Средневековый некрополь Успенской церкви», открывшейся в Музее Кондопожского края.

Исследование древнего некрополя

На месте, где стояла Успенская церковь, археологи нашли множество человеческих захоронений, что было ожидаемо. Сюрпризом стало то, что некоторые захоронения очень древние — датируются 12-13 веками, в то время как первое упоминание о церкви, стоящей на этом месте, относится к 16 веку.

В этой части Карелии таких археологических памятников немного, поэтому ученым хотелось исследовать его как можно тщательнее и привлечь максимальное количество специалистов различных профилей.

Анна Никитина, специалист отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН рассказала, какие находки сделали археологи, изучающие древний некрополь.

Здесь было обнаружено более 500 захоронений. Погребения 16 века и более поздние ориентированы по храму, а погребения, сделанные раньше, ориентированы по географическому востоку.

Возраст погребений ученые определяют по обнаруженным в них предметам. Так, было найдено много «серебряной чешуи» — монет, имевших хождение на территории России от Ивана Грозного до Петра Первого.

Ранние погребения представлены женскими серьгами или височными подвесками, кольцами. Похожие предметы были обнаружены в захоронениях в Новгороде и в северо-западном Приладожье, где жили древние карелы.

Височные подвески кон. XIII - нач. XV в.

Хоронили людей в колодах (Выдолбленных стволах деревьев. — Авт.), использовали большое количество бересты. Она могла находиться и внутри колоды, и поверх нее.

«Одно из самых интересных погребений, обнаруженных в этом году — женское, — рассказывает Анна Никитина. — Памятник представляет собой круглое сооружение, по центру которого находится захоронение. Оно отличается от других погребений наличием плоских известняковых блоков, которые глубоко уходят под землю. Погребение датируется 12-13 веком. Оно было богато украшено — полноценный костюм, головной убор, расшитый серебряными бляшками круглой и треугольной формы. Височные подвески, нагрудное украшение, которое представляло собой жесткое основание из бересты, покрытое тканью с серебряными нашивками со стеклянными вставками».

«До 15 века в погребениях нет предметов личного благочестия, — говорит археолог. — Потом начинается период массовой христианизации: мы находили крестики, иконки, наперстный крест. Погребения более раннего периода показывают, что местные жители были с христианством знакомы, но христианская культура еще прочно не укоренилась».

О палеонтологических исследованиях на территории некрополя рассказала Ирина Решетова, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела физической антропологии Института антропологии РАН.

«Погребения представлены не только единичными захоронениями, но еще более ранними нарушенными погребениями с разрозненными костями, — рассказывает ученый. — То есть число людей, захороненных на этом кладбище, гораздо больше пятисот. Некрополь датируется очень широким интервалом, начиная с 12-13 века и до начала 20 века».

«В случае со скелетными останками используется био-археологический подход. Это исследование не только самого скелета, но и объекта, в который он помещен. Мы определяли пол, возраст, проводили фотофиксацию. Брали множество образцов на исследование изотопного состава, который впоследствии поможет восстановить рацион питания людей. Отбирали образцы на палео-ДНК, палео-паразитологию, различные фаунистические, энтомологические и прочие образцы. Также отбирались пробы грунта, древесины, и был тотальный отбор всех органических остатков, будь то кожа, текстиль, дерево и т. п.»

Мягкие кожаные туфли из детского захоронения XVI в. некрополя Успенской церкви

Всего ученые проанализировали более 200 погребений. В некрополе представлены как мужчины, так и женщины, женщин вполовину меньше. Отмечен высокий процент детской и младенческой смертности, что подтверждается этнографическими данными и метрическими книгами.

Археологи обнаружили множество берестяных свертков различной сохранности, в которых хоронили младенцев, в том числе умерших до рождения.

«Работать с берестяными свертками сложно, так как береста довольно агрессивно воздействует на неорганический состав кости. Поэтому было решено не открывать их, а исследовать в лаборатории недеструктивными методами. Мы целиком изымали свертки, привозили в лабораторию и методом рентгенографии или томографии исследовали содержимое».

Ученым удалось воссоздать облик древних жителей здешних мест, используя научный метод графической реконструкции по черепу человека. Таким образом был создан графический портрет женщины, а также сделан мужской скульптурный портрет.

Графическая реконструкция лица по черепу женщины 25-29 лет из погребения XVI века

Портретная скульптурная реконструкция облика мужчины 30-39 лет из погребения XIII-XIV века

По словам Ирины Решетовой, основную часть работы ученые провели в поле, поэтому уже изученные человеческие останки перезахоронены в том же месте, где были обнаружены. Те образцы, которые требуют лабораторных исследований, хранятся в институте археологии.

Погребальный комплекс, обнаруженный под утраченной Успенской церковью, как считают ученые, — крайне перспективный объект для проведения междисциплинарных исследований. Еще на полевом этапе было отобрано большое количество образцов для научной работы на перспективу.