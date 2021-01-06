Рождественские богослужения состоятся в храмах Карелии

7 января православный мир отметит один из главных праздников – Рождество Христово.

В ночь с 6 на 7 января в храмах Карелии пройдут богослужения. Расписание богослужений митрополита Петрозаводского и Карельского Константина и расписание богослужений в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска опубликованы на сайте епархии.

Владыка возглавит богослужение в Александро-Невском кафедральном соборе. Рождественская служба и литургия свт. Иоанна Златоуста начнется 6 января в 23:00.

7 января в 18:00 в Крестовоздвиженском соборе на улице Волховская, 1, в Петрозаводске пройдет Рождественская вечерня. 8 января в 18:00 Рождественская вечерня состоится в Александро-Невском кафедральном соборе.

Также в Крестовоздвиженском соборе в полночь 7 января состоится ночная литургия, а в 10:00 пройдет поздняя литургия.

О соблюдении санитарных требований, введенных в период пандемии, во время предстоящих богослужений на сайте епархии почему-то ничего не сказано. (фото wikiway.com)