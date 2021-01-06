06 января 2021, 10:20
Общество

Мэрия проверила гостиницы и торговый центр в Петрозаводске

Специалисты контролировали соблюдение антиковидных мер

Контролеры проверили организацию противоковидных мер на объектах торговли и сферы услуг.

В ходе очередного рейда специалисты проверили магазины и гостиницы столицы Карелии. В число проверенных попали отели Piter Inn и «Турист», а также торгово-развлекательный центр «Тетрис», сообщили в администрации города.

Контролеры проверяют, как персонал и посетители соблюдают требования распоряжения губернатора. В частности, масочный режим, социальная дистанция, защитные экраны и санитайзеры. (фото пресс-центр администрации города)

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Метки: 
коронавирус
рейд
новости петрозаводска
гостиница
торговый центр
Piter Inn
«Турист»
«Тетрис»