Ройне Изюмов: требуем от властей начать отопительный сезон

В Карелии уже довольно долгое время стоит холодная погода. В этой связи к нашим кандидатам поступает много обращений с предложением к республиканским властям быстрее начать отопительный сезон. Это касается и Петрозаводска, и районов Карелии, особенно северных районов.

На улице холод, местами ночью уже обещают заморозки. Как пишут люди, где-то уже стены плесенью покрываются от сырости. Многие вынуждены пользоваться электрообогревателями, что повышает нагрузку на сети и приводит к дополнительным расходам. Самое опасное, что люди начинают болеть, что во время продолжающейся эпидемии коронавируса вдвойне опасно. Пора уже подумать о здоровье жителей Карелии.

Почему бы не пойти навстречу пожеланиям людей? Хотелось бы отметить, что известная норма о среднесуточной температуре +8 градусов в течении пяти суток является не жестким законом, а рекомендацией. Она вовсе не запрещает начать отопительный сезон немного раньше, чем будут достигнуты эти температурные показатели.

В этой связи могу привести пример соседей, находящихся южнее нас. В Вологде на прошлой неделе начали подключать к теплу детские сады и школы, а в Вологодском районе отопительный сезон должен начаться уже завтра, 6 сентября. Как сообщается, по причине прогнозируемого снижения температуры воздуха, и того, что многие жители проживают в домах достаточно старого фонда. Поэтому сырость и резкое похолодание начала осени могут спровоцировать всплеск заболеваемости ОРВИ.

К сожалению, карельские чиновники видимо так сильно увлеклись предвыборной кампанией своей партии и ее кандидатов, что им недосуг подумать о нуждах обычных людей. На жалобы по этой проблеме они пока публично не реагируют.

В этой связи карельское отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает исполнительной власти республики все-таки повернуться лицом к населению нашей северной республики. Оценить ситуацию с погодой, провести необходимые переговоры с теплоснабжающими организациями и принять меры, чтобы отопительный сезон был начат уже на этой неделе. Сделать это вполне реально.

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