Внесен законопроект о единовременной выплате на строительство дома

В Законодательное Собрание Карелии внесен проект закона о единовременной выплате жителям Карелии на возмещение расходов, затраченных на покупку стройматериалов для возведения индивидуального жилого дома.



Авторами инициативы выступили Глава республики Артур Парфенчиков, Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович, Первый вице-спикер Ольга Шмаеник, депутаты Леонид Лиминчук, Алексей Хейфец, Галина Гореликова, Виталий Красулин, Марина Гуменникова, Анна Лопаткина, Ирина Кузичева, Алексей Исаев, Вадим Андронов, Максим Воробьев и Светлана Бачой.



Согласно законопроекту, единовременная денежная выплата из бюджета Карелии будет предоставляться жителям, которые с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 уведомили органы местного самоуправления о строительстве дома и зарегистрировали объект недвижимости площадью не менее 70 кв. м с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года.



Размер выплаты на возмещение расходов на приобретение строительных материалов для многодетных семей предусматривается в сумме 100 тысяч рублей, для остальных категорий – 50 тысяч рублей.



Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.



Проект закона парламентарии рассмотрят в сентябре на Комитете по здравоохранению и социальной политике и заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.