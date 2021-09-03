Сергей Сафонов: К селу – по справедливости!

– Сергей Иванович, после новости о вашем выдвижении в карельский парламент очень многие высказались в соцсетях в поддержку этого решения. Люди желают вам удачи и победы, так как знают, что вы всегда за справедливость, и ценят ваш боевой характер. Какие цели ставите перед собой?

– Сельские территории Карелии беднеют и становятся все более безлюдными – особенно эта тенденция усилилась в последние пять лет. Оптимизация учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы и культуры лишила нас возможности учиться, лечиться, получать другие услуги в шаговой доступности. Вы помните, как в деревнях народ поднимался против закрытия детсадов и школ. Не стало и главного – работы. Закрывались совхозы – в Прионежском и Пряжинском районе со скандалами. На этом фоне в карельском парламенте, который находится в руках «партии власти», царит странное равнодушие к проблемам села. Считаю, что ситуацию надо менять срочно – буду ставить задачу по увеличению доходной части бюджетов поселений. Намерен добиваться пересмотра финансовых нормативов на решение вопросов местного значения поселений в сторону увеличения из расчета на одного жителя. На сегодня методика финансирования устаревшая, денег дотационным поселениям не хватает.

Например, в Прионежье всего три бездотационных поселения - Шуя, Деревянное, Новая Вилга, живущие в основном за счёт земельного налога и близости к Петрозаводску (много СНТ). В Шелтозеро держимся без кредиторки за счёт экономии и рациональной экономической политики. По информации глав поселений, озвученной на планерных заседаниях, сложная финансовая ситуация в Ладве, Шокше, Паю.

– Беда многих поселений – отсутствие современных амбулаторий и домов культуры. В Шелтозере с населением около 1200 человек три года назад сгорела больница, а на новую средства нашлись только в этом году, стройка недавно началась, хотя к проекту много вопросов. Дом культуры в вепсском селе тоже сгорел, правда, он находился в здании старинной церкви. Сейчас «Единая Россия» хвалится, что построила много объектов в Карелии, но все они достаются столице.

– Четыре года в Карелии реализуется федеральный, как заявляет «Единая Россия», партийный проект «Культура малой родины», включающая строительство, капремонт, реконструкцию сельских ДК. Никто не задумывался, на какие "партийные" деньги он идет, может это членские взносы, в том числе наших депутатов от ЕР? Выступая в Госдуме премьер-министр Мишустин повторил, что развитие села остаётся приоритетным направлением для правительства России, об этом же говорил в послании президент, поручив правительству выделить дополнительно 24 млрд рублей из бюджета РФ на сельские ДК. Тогда причем здесь "Единая Россия"? В Шелтозеро существует первичное отделение ЕР, в составе которого есть люди, не только работавшие в культуре, но и долгие годы возглавлявшие учреждения. Куда и к кому они обращались по нашему ДК? Молчит и единоросска, «наша» депутат в ЗС, осведомленная о том, что ДК теснится в местной школе, где она когда-то работала. Мы регулярно информируем власти района и республики о данной проблеме, пишем проекты, но они остаются без внимания. Может быть причина такого «игнора» – политическая принадлежность главы поселения? А так же потому, что ЕР в Шелтозеро давно не выигрывала выборы? Но тогда причем здесь жители села?

– В Карелии знают, что «Шелтозеро – не склоняется». Жители поселения наперекор мнению «сверху» выбрали главой свою землячку, которая сумела навести порядок в делах.

– Поэтому я принял решение выдвинуться в ЗС Карелии от партии «Справедливая Россия». В 2015 году справедливороссы первыми пришли на помощь снятому с выборов кандидату на пост главы Шелтозеро, которую поддерживало большинство граждан поселения. Благодаря поддержке партии Ирина Сафонова убедительно победила дважды – в 2015 и 2020 годах – представителей ЕР, люди видят результат ее работы и ей доверяют.

– Вы с Ириной супруги, она представляет коренной народ – вепсов. Заслуживает уважения то, как вы смело и публично вступаетесь за права и законные интересы местных жителей. Недавно вместе с активистами отстояли право на сохранение традиционной территории – уберегли леса поселения от вырубки, как выяснилось, не совсем законной. Какое место занимает общественная работа в вашей жизни?

– Еще в школе был активным комсомольцем, затем пошел в депутаты – с 2002 года депутат трех созывов Совета Шелтозерского поселения, двух – районного Совета. Это хороший политический опыт. Знаю проблемы сел и деревень Прионежского и Пряжинских районов (округ 17) не понаслышке, готов бороться за интересы местного населения.

Сегодня в ЗС Карелии, ЕР - партия большинства, а значит и ответственность за все принятые решения, в том числе антинародные, лежит на ее представителях Мне бы очень хотелось чтобы новый состав парламента стал многопартийным, площадкой для дискуссий равноправных представителей народа, а не местом "массового рукоподнимания по команде сверху". Мне импонируют желание справедливороссов добиться отмены пенсионной реформы, я также за добровольную вакцинацию, за отмену ЕГЭ, за введение налога на роскошь, буду поддерживать эти инициативы.

Как бывший спортсмен, я максималист и понимаю, что победить административный ресурс партии власти сложно, но возможно. Замечу, что депутатская деятельность в случае моего избрания никак не повлияет на мою основную, тренерскую работу. Приходите на выборы 19 сентября, поддержите команду СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – вместе мы заставим власть повернуться лицом к селянам.

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