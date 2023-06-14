Ротонда на набережной как памятник императрице

По преданию на месте нынешней ротонды стояла беседка, укрывающая ключ, из которого испила водицы Екатерина Первая. Она всегда сопровождала своего супруга Петра Первого, с которым венчалась в 1712 году. Однажды даже спасла его в Прутском походе, сняв с себя все драгоценности и раздав их окружившим войско Петра туркам.

Петр любил Екатерину, чему есть свидетельство в наших Марциальных Водах. Как известно, церковь апостола Петра строилась по плану самого государя, и на иконостасе в образе Богоматери изображена супруга Петра Екатерина Первая.

Поразительно, что Марта Скавронская прошла путь от безродной крестьянки до российской императрицы Екатерины Первой. (Видео)