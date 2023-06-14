14 июня 2023, 20:52
Ротонда на набережной как памятник императрице
Марта Скавронская прошла жизненный путь от безродной крестьянки до всероссийской императрицы Екатерины Первой
По преданию на месте нынешней ротонды стояла беседка, укрывающая ключ, из которого испила водицы Екатерина Первая. Она всегда сопровождала своего супруга Петра Первого, с которым венчалась в 1712 году. Однажды даже спасла его в Прутском походе, сняв с себя все драгоценности и раздав их окружившим войско Петра туркам.
Петр любил Екатерину, чему есть свидетельство в наших Марциальных Водах. Как известно, церковь апостола Петра строилась по плану самого государя, и на иконостасе в образе Богоматери изображена супруга Петра Екатерина Первая.
Поразительно, что Марта Скавронская прошла путь от безродной крестьянки до российской императрицы Екатерины Первой. (Видео)