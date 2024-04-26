Российский турист полетел отдыхать в Турцию и умер

На отдыхе в Турции внезапно умер турист из России. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, 61-летний мужчина отдыхал в городе Аланья. Его нашли неподвижно сидящим в беседке в своей гостинице. Россиянин был мертв. Сотрудники отеля вызвали полицию.

Тело российского туриста отправили в морг для установления причины его смерти. Делом занимаются компетентные органы. // Фото: unsplash.com / Meriç Dağlı