26 апреля 2024, 20:08
Мир

Российский турист полетел отдыхать в Турцию и умер

Бездыханного россиянина нашли в беседке в курортном городе Аланья

На отдыхе в Турции внезапно умер турист из России. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, 61-летний мужчина отдыхал в городе Аланья. Его нашли неподвижно сидящим в беседке в своей гостинице. Россиянин был мертв. Сотрудники отеля вызвали полицию.

Тело российского туриста отправили в морг для установления причины его смерти. Делом занимаются компетентные органы. // Фото: unsplash.com / Meriç Dağlı

Обсудить
Метки: 
Турция
турист
смерть
Полиция
аланья