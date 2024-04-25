Женщина несколько недель не знала о том, что сказочно разбогатела

Жительница США выиграла в лотерею миллион долларов, но узнала об этом только через несколько недель, когда вспомнила о своем билете. Об этом пишет портал Oregon Lottery.

52-летняя американка рассказала, что регулярно покупает лотерейные билеты, но никогда не следит за розыгрышами, а просто складывает их в ящик. Когда женщина услышала, что кто-то сорвал джекпот в лотерее, она взяла кипу своих билетов и понесла в магазин, где просканировала их в автомате.

В какой-то момент на экране высветилось сообщение с приглашением в офис лотереи. Работник магазина пояснил, что не может обналичить выигрыш женщины, поскольку он слишком велик. Вскоре выяснилось, что выигрыш - огромный. Американка разбогатела на миллион долларов.

Победительница рассказала, что потратит выигрыш на погашение ипотеки за дом, покупку нового автомобиля и отпуск на Гавайях. // Фото: unsplash.com / Jinyun