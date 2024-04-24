Скромный подарок сына сделал женщину миллионершей

Жительница США сорвала джекпот в лотерее и стала миллионершей. Об этом пишет портал UPI.

Отмечается, что лотерейный билет женщине подарил ее сын. Мужчина уезжал в отпуск и не мог находиться дома во время розыгрыша. Мать приняла подарок.

Вскоре американка узнала, что выиграла главный приз - один миллион долларов (93 миллиона рублей). Первым делом она сообщила об этом сыну. Тот сперва не поверил, но затем порадовался за мать.

Отмечается, что семья вместе отправилась в офис лотереи, чтобы забрать свой выигрыш. // Фото: unsplash.com / Pepi Stojanovski