Названо идеальное время для первой чашки кофе

Сомнолог Рекс Исап порекомендовал не пить кофе сразу после пробуждения. Нужно выждать хотя бы час. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на британские СМИ.

«Когда вы проснулись, уровень кортизола находится на своем пике. Кортизол, который ассоциируют со стрессом, повышает тревожность, и употребление кофеина в это время может привести к нежелательному взаимодействию с кортизолом или даже к нечувствительности к кофеину»,

- сказал врач.

Медик уточнил, что нечувствительность к кофеину может привести к дневной сонливости даже в том случае, если утром человек выпил кофе. Поэтому специалист порекомендовал не торопиться заваривать напиток сразу после пробуждения. // Фото: unsplash.com / Fahmi Fakhrudin