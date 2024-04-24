24 апреля 2024, 15:37
Мир

Компания Hugo Boss уходит из России

Немецкий модный дом намерен продать свой российский бизнес

Компания Hugo Boss уходит из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей модного дома.

«Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России»,

- говорится в заявлении компании.

В немецком модном доме подчеркнули, что продажа российского предприятия еще должна быть согласована надзорным органом ЕС. // Фото: unsplash.com / @felipepelaquim

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