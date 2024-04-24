24 апреля 2024, 15:37
Компания Hugo Boss уходит из России
Немецкий модный дом намерен продать свой российский бизнес
Компания Hugo Boss уходит из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей модного дома.
«Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России»,
- говорится в заявлении компании.
В немецком модном доме подчеркнули, что продажа российского предприятия еще должна быть согласована надзорным органом ЕС. // Фото: unsplash.com / @felipepelaquim