Компания Hugo Boss уходит из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей модного дома.

«Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России»,

- говорится в заявлении компании.

В немецком модном доме подчеркнули, что продажа российского предприятия еще должна быть согласована надзорным органом ЕС. // Фото: unsplash.com / @felipepelaquim