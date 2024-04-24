Скандальный блогер Лена Миро умерла в США после ДТП и комы

Прославившаяся скандальными постами в «Живом Журнале» блогер Елена Мироненко умерла в США. Ее знали как Лену Миро, она писала едкие посты про звезд. Ряд Telegram-каналов сообщает о смерти блогера, первым об этом написал Admin.Anshlak.

Елена Миро попала в ДТП в США, где жила со своим мужем. Она какое-то время находилась в коме, а затем скончалась. Блогеру было 42 года. Впрочем, официальных подтверждений ее смерти нет. Подписчики предполагают, что Мироненко могла инсценировать гибель, чтобы подогреть интерес к себе.

Журналисты утверждают, что мать Миро прилетала на похороны дочери, а отец отказался и заявил, что ее «настигла карма».

Блогер стала известна благодаря провокационным публикациям. Один из первых скандалов разгорелся в 2011 году. Миро заявила, что чуть не сбила пожилую женщину, и предложила убрать из Москвы «мерзотнейших старух», сделав вход в центр столицы платным.

Потом Лена Миро стала высмеивать звезд – Собчак, Бузову, Волочкову, Бородину и других. Год назад она заморозила свои проекты. // фото: unsplash.com