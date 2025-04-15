15 апреля 2025, 19:30
Российский министр рассказал о решении проблем с долгом Segezha Group
Собственники и кредиторы холдинга договорились с помощью Центробанка
Фото: Freepik
С оптимистичным заявлением о решении проблемы долгов Segezha Group выступил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на совещании у президента Путина. Он доложил, что решение по долгу Segezha Group с собственниками и кредиторами компании найдено, пишет РИА Новости.
«Хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с Segezha»,
- сказал Алиханов.
Сообщается, что размер чистого долга Segezha Group на 31 декабря 2023 года составлял 122,6 миллиарда рублей.
Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов. Один из активов холдинга - предприятие в Карелии.