Российский министр рассказал о решении проблем с долгом Segezha Group

С оптимистичным заявлением о решении проблемы долгов Segezha Group выступил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на совещании у президента Путина. Он доложил, что решение по долгу Segezha Group с собственниками и кредиторами компании найдено, пишет РИА Новости.

«Хочу поблагодарить Банк России, они пошли нам навстречу в кейсе с Segezha»,

- сказал Алиханов.

Сообщается, что размер чистого долга Segezha Group на 31 декабря 2023 года составлял 122,6 миллиарда рублей.

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов. Один из активов холдинга - предприятие в Карелии.