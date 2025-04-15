Карелия увеличила поставки собственной продукции за рубеж в 2024 году

Основными торговыми партнерами Карелии являются Китай, Беларусь, Индия, Египет, Турция. Вместе эти страны занимают более 70 % от общего внешнего товарооборота Республики Карелия с иностранными государствами. Увеличился экспорт карельской продукции в Беларусь на 33 %, в Турцию на 54 %, в Египет на 29 %.

Важным международным событием 2024 года стал визит делегации Карелии под руководством Артура Парфенчикова в Республику Узбекистан, а также бизнес-миссия 19 карельских компаний. В рамках мероприятий было подписано соглашение о поставках грунтовых насосов карельской компании «ПГМК» на горнодобывающие предприятия Узбекистана, договорились о поставках уличных тренажеров MB Barbell в Ташкент, заключили контракт на поставку целлюлозы «РК-Гранд» для дорожной и строительной отраслей. На встречах по линии Минсельхоза стороны договорились о поставках кормовых добавок на основе модифицированного шунгита. Также в рамках рабочего визита карельской делегации в Узбекистан стороны подписали соглашение между консерваториями и театрами.

В 2024 году были внедрены лучшие практики развития экспорта – Региональный экспортный стандарт 2.0, являющийся основным показателем региональной части федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Объем поддержанного Фондом «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства вырос в 3 раза с 3,6 млн долларов США в 2020 году до 11,3 млн долларов США в 2024 году, меры поддержки по выходу на экспорт получили более 300 субъектов малого и среднего предпринимательства.

С участием зарубежных партнеров был проведен ряд значимых мероприятий, таких как третий международный форум-выставка отрасли природного камня «Карелфорум – 2024», визит делегации представителей бизнеса лесопромышленного и агропромышленного комплексов, сферы туризма из Турции, масштабный экономический форум «Карелия 20/24», визиты генеральных консулов Казахстана, Киргизии, Китая, Беларуси в Санкт-Петербурге.

– В течение двух лет с крупнейшими предприятиями мы проводили активную работу по поиску новых покупателей, искали новые логистические решения. И сегодня нашим основным торговым партнером, к примеру, в лесопромышленном комплексе стал Китай. Более 50 % всех экспортируемых товаров данной отрасли направлены именно в эту страну. Поставки карельской продукции также растут в Индию, Турцию, Казахстан, Египет, Иран,

– отметил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Фото: Министерство экономического развития Республики Карелия