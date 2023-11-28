Российских водителей предупредили о новом штрафе

Водителей с 1 декабря начнут штрафовать за летнюю резину. Об этом рассказал адвокат Сергей Мамонов, его слова приводит агентство «Прайм».

Как отметил специалист, за эксплуатацию шин не по сезону полагается штраф в размере 500 рублей. Новое постановление правительства уточнило перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

«Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвященная колесам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждением. Теперь же указанные требования стали более объемными и конкретизированными», - пояснил эксперт. // Фото: unsplash.com / Cristofer Maximilian