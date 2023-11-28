28 ноября 2023, 17:56
Одноклассники выбросили девочку из окна школы в Москве
Ребенок получил травмы позвоночника в учебном заведении в столице
В Москве одноклассники выбросили в окно школы девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как рассказала потерпевшая, на перемене она вместе с одноклассниками играла в коридоре. Кто-то из детей открыл большое окно, и 13-летнюю девочку просто выбросили из него. Все происходило на первом этаже.
Школьницу доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Ей прописали обезболивающие и постельный режим.
Кто именно вытолкал девочку из окна, она не знает. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. // Фото: unsplash.com / Io & Tech