Одноклассники выбросили девочку из окна школы в Москве

В Москве одноклассники выбросили в окно школы девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказала потерпевшая, на перемене она вместе с одноклассниками играла в коридоре. Кто-то из детей открыл большое окно, и 13-летнюю девочку просто выбросили из него. Все происходило на первом этаже.

Школьницу доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Ей прописали обезболивающие и постельный режим.

Кто именно вытолкал девочку из окна, она не знает. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. // Фото: unsplash.com / Io & Tech