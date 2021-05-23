Российские школьники победили на Азиатской олимпиаде по физике

Команда из восьми школьников из России завоевала восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Российские школьники поставили абсолютный рекорд.

21-я по счету олимпиада проходила в Тайване с 17 мая в дистанционном формате. Ее участниками стали более 180 школьников из 23 стран. Олимпиада включала два соревновательных тура. На состязаниях по физике сборная России достигла максимального результата из возможного.

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил победителей, отметив, что достойнейший результат команды в очередной раз подчеркивает качество методик и моделей российского образования. Кравцов сообщил, что за финалистами «начали охоту» ведущие российские корпорации и IT-компании. (фото edu.gov.ru)