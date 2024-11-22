Российские работодатели активно ищут психологов

В России с января по ноябрь 2024 года работодатели открыли 5,3 тысячи вакансий для психологов, что в 6 раз больше, чем в 2019 году. Больше всего в психологах нуждаются образовательные учреждения, медицинские компании, IT-компании, общественные организации, нефтегазовый и финансовый сектора, об этом сообщает ТАСС.

Аналитики подчеркивают, что вырос не только спрос на вакансию психолога, но и конкуренция на нее: на одно рабочее место претендуют 49 соискателей. Самый высокий конкурс отметили в Удмуртской Республике: 165 резюме на вакансию. Несмотря на рост желающих работать психологом, с прошлого года зарплата повысилась только на 4% - до 49 тысяч рублей.

Чаще всего психологов ищут в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан. // Фото: freepik // prostooleh