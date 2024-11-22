Жители Тикши добились регистрации загрязняющего воздух крематора

Проживающие на берегах озер Тикша и Новинское люди пожаловались на деятельность форелевого хозяйства, на территории которого работает крематор для утилизации связанных с выращиванием рыбы отходов.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии подало иск в суд после получения коллективного обращения от жителей поселка Тикша Муезерского района.

Крематор не был зарегистрирован в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Его эксплуатация приводит к выбросам вредных веществ в атмосферу, что нарушает экологические нормы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Местные жители отметили, что подобные действия угрожают их праву на благоприятную окружающую среду и могут представлять опасность для здоровья.

Рассмотрев иск, Муезерский районный суд обязал форелевое хозяйство зарегистрировать крематор в государственном реестре в течение шести месяцев после вступления решения в силу. Однако оно пока не вступило в законную силу. // фото: pexels.com