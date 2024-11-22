22 ноября 2024, 16:44
Наплавной мост в Сортавальском районе отремонтировали
Настил на переправе через пролив Ворссунсалми привели в порядок
Настил на наплавном мосту на остров Риеккалансаари через пролив Ворссунсалми отремонтировали. Об этом сообщили в администрации Сортавальского поселения.
Подрядчик привел в порядок как проезжую часть, так и пешеходную. Также он засыпал ямы на дороге, подходах и заездах.
Пешеходную часть моста еще будут ремонтировать в следующем году, а новый понтонный мост планируют начать строить в 2028 году. // фото: администрация Сортавальского поселения