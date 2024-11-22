Наплавной мост в Сортавальском районе отремонтировали

Настил на наплавном мосту на остров Риеккалансаари через пролив Ворссунсалми отремонтировали. Об этом сообщили в администрации Сортавальского поселения.

Подрядчик привел в порядок как проезжую часть, так и пешеходную. Также он засыпал ямы на дороге, подходах и заездах.

Пешеходную часть моста еще будут ремонтировать в следующем году, а новый понтонный мост планируют начать строить в 2028 году. // фото: администрация Сортавальского поселения