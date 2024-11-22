22 ноября 2024, 16:04
На льду озера в Карелии выступила вода – это опасно
Жителей Костомукши предупредили о категорическом запрете выхолить на лед
Лед на озере Контокки представляет опасность. Об этом предупредили в ГИМС Костомукши. Его сотрудники 21 ноября провели замеры.
Оказалось, что лед неравномерный, его толщина колеблется от семи до 11 сантиметров. У берегов, а также в центре озера под снегом на льду появилась вода.
Выходить на лед в такой ситуации категорически запрещено, заявили в ГИМС. Инспекторы призвали любителей зимней рыбалки и прогулок по водоемам быть особенно осторожными и не забывать о своей безопасности. // фото: ГИМС Костомукши/ВКонтакте