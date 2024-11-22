Названа высота снежного покрова в различных районах Карелии

В Карелии начал образовываться устойчивый снежный покров. Кое-где уже нападало очень прилично снега, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, к утру 22 ноября высота снежного покрова достигает наибольшего значения в Медвежьегорске - 27 сантиметров. Также много снега в селе Реболы (24 сантиметра), в Беломорске (22 сантиметра) и Кеми (21 сантиметр).

В Петрозаводске снежный покров к 22 ноября достиг 11 сантиметров. Кое-где, например, на острове Валаам снега вообще еще нет. // Фото «Петрозаводск говорит»