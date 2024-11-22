Депутат Петросовета поблагодарила за отзыв спорной инициативы

Изменения в правила благоустройства, которые планировалось предложить, касались порядка расчета восстановительной стоимости при сносе зеленых насаждений на земельных участках, предназначенных для размещения социально-культурных объектов и реализации масштабных инвестпроектов.

«Наша сессия обещала быть достаточно остросюжетной благодаря этому вопросу, который, безусловно, имел широкий общественный резонанс. Мне хочется сказать спасибо администрации и главе города Инне Сергеевне Колыхматовой за взвешенное решение о снятии данного вопроса с повестки дня. Вы поступили мудро, поскольку у вопроса открыта судебная перспектива. И, наверное, сейчас не время его рассматривать. Благодарю», — сказала по завершении сессии депутат Оксана Политова.