19 февраля 2022, 16:55
Мир

Российские фигуристы взяли серебро и бронзу в парах на Олимпиаде

Команда ОКР завоевала 31 медаль на Играх в Пекине

Российские фигуристы взяли серебро и бронзу в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

Турнир выиграла пара из Китая. Второе место досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Третье место у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

В активе сборной ОКР на Играх в Китае уже 31 медаль: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.  Фото pixabay.com/Agzam

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Метки: 
олимпиада
Пекин
фигурное катание
анастасия мишина
александр галлямов
евгения тарасова
Владимир Морозов