Российские фигуристы взяли серебро и бронзу в парах на Олимпиаде

Российские фигуристы взяли серебро и бронзу в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

Турнир выиграла пара из Китая. Второе место досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Третье место у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

В активе сборной ОКР на Играх в Китае уже 31 медаль: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. Фото pixabay.com/Agzam