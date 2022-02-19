Большунов станет знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия Игр

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов будет знаменосцем сборной ОКР на церемонии закрытия Игр. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на президента федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет завтра, 20 февраля. На церемонии открытия флаг Олимпийского комитета России несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сегодня он выиграл марафон, который из-за погоды сократили с 50 до 28,5 километра. Фото Getty Images