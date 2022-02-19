Александр Большунов выиграл третью золотую медаль на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на Олимпиаде в Пекине.

Из-за погодных условий гонка была сокращена с 50 до 28,5 километра. Александр Большунов пришел на финиш первым. Второе место занял еще один россиянин Иван Якимушкин.

В активе сборной ОКР теперь 29 медалей: 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых.

Для Александра Большунова это уже третья золотая медаль на этой Олимпиаде. Фото pixabay.com/DavidRockDesign