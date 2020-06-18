Российская правовая академия объявляет набор на новый учебный год. Обучение студентов осуществляется по специальности «Правоохранительная деятельность» и по направлению подготовки «Юриспруденция». Академия проводит обучение на юридическом факультете и факультете дополнительного образования по образовательным программам высшего профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки.

Сегодня, когда весь учебный процесс переведен в дистанционный формат, Северный институт Всероссийского государственного университета юстиции не отстает от трендов и повышает образовательный уровень и профессионализм через интернет - платформы и онлайн ресурсы.

Всероссийский государственный университет юстиции, который в этом году отмечает полувековой юбилей, реализует обучение с применением дистанционных образовательных технологий, не отказываясь и от традиционных методов.

В образовательном процессе используются аудитории, отвечающие современным требованиям:

- оборудованные криминалистические полигоны и лаборатории;

- электронный тир;

- зал судебных заседаний;

Институтом широко применяются возможности крупных электронно - библиотечных систем.

Обучение студентов на юридическом факультете осуществляется по специальности «Правоохранительная деятельность» и по направлению подготовки «Юриспруденция» на очной, заочной и очно - заочной формах обучения.

Факультет дополнительного образования проводит обучение по двум десяткам программ для разных категорий специалистов.

Все реализуемые образовательные программы соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Ежегодно Северному институту выделяются бюджетные места на очной форме обучения. А стоимость обучения на внебюджетной основе достаточно демократична и очень быстро окупается знаниями и умениями, которые вы получите в процессе обучения.

Девиз Всероссийского государственного университета юстиции– «Знания. Опыт. Профессионализм».

Северный институт всегда рад принять в число своих студентов молодых людей, готовых посвятить свою жизнь работе в правоохранительных органах, а также работников силовых структур, желающих повысить свой профессиональный уровень.

Сегодня 18 июня в институте проводится День открытых дверей, который пройдет в режиме online (вопрос - ответ).

Вопросы можно задать по телефону 8(8142) 579-691 и на сайте.