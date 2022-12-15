Россиянок предупредили о смертельно опасной для женщин болезни

Гинеколог Константин Морхов рассказал о протекающей бессимптомно болезни, которая может трансформироваться в рак. Слова специалиста приводит Пятый канал.

Как отметил врач, дисплазия шейки матки является предраковым состоянием. На обычном осмотре у гинеколога обнаружить эту болезнь невозможно - она протекает совершенно бессимптомно и грозит перерасти в рак шейки матки. Чаще всего это заболевание выявляется у женщин после 27-30 лет, рассказал медик.

Обнаружить эту болезнь можно только с помощью цитологического исследования, анализа мазков и скрининга. При этом лечить необходимо только умеренную и тяжелую дисплазию шейки матки. За заболеванием, протекающим в легкой форме, необходимо просто наблюдать в динамике, потому что более чем у половины пациенток «эти изменения могут регрессировать самостоятельно».

Морхов подчеркнул, что при правильном и своевременном лечении вероятность того, что это заболевание перерастет в рак, крайне мала и составляет менее одного процента. // Фото: unsplash.com