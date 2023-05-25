25 мая 2023, 21:42
Россиянкам назвали три вида вечно модной обуви
Стилист поделилась наблюдениями об обуви, не выходящей из моды никогда
Стилист Мария Абабкова назвала российским женщинам три вида вечно модной обуви. Слова эксперта приводит издание «А теперь внимание!».
Так, стилист отметила черные босоножки на двух ремешках и прямых каблуках. Эту обувь можно использовать как в повседневной жизни, так и на торжествах.
В список не выходящих из моды вещей также вошли белые базовые кеды и остроносые лодочки с прямыми каблуками. Последние подойдут для вечернего и делового стилей. // Фото: unsplash.com