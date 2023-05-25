Диетолог назвал ускоряющий старение напиток

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о том, что растворимый кофе в виде порошка ускоряет старение человека. С таким заявлением врач выступил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Слова эксперта приводит «Лента.ру».

Гинзбург отметил, что в порошковом кофе мало полезных веществ - почти все они пропадают при производстве продукта. При регулярном употреблении такого напитка на коже могут начать преждевременно появляться морщины, предупредил врач. Также растворимый кофе может довести человека до развития ишемической болезни сердца и даже онкологии.

Медик посоветовал употреблять натуральный молотый кофе, который защищает человека от деменции, инсульта и рака печени. // Фото: unsplash.com