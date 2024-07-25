Россиянкам назвали продукты для поддержания молодости

Морепродукты и яйца помогут женщинам дольше оставаться молодыми. Так считает диетолог Анна Коробкина. В беседе с «Москвой 24» эксперт пояснила, что сохранить красоту помогает продукты с аминокислотами.

Быстрой регенерации способствуют таурин и пролин. Лейцин поддерживает тонус мышечной ткани и регулирует жировой обмен. Также полезен глицин. Он улучшает когнитивные способности. А также метионин, он участвует в обмене жиров, фосфолипидов и гормонов. Полезные аминокислоты содержатся также в орехах, молоке и сое.

Для здоровья необходимо разнообразное и сбалансированное питание, сочетание разных источников протеина. // фото unsplash.com/ Amanda Dalbjorn