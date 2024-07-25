Врачи развеяли популярный миф о пользе обезжиренного молока

Известные медицинские специалисты Елена Малышева и Михаил Коновалов в рамках популярной телепередачи «Жить здорово!» на Первом канале развеяли популярный миф о превосходстве обезжиренного молока над обычным.

Михаил Коновалов акцентировал внимание на том, что молоко является ценным источником кальция, который играет важную роль в укреплении костной ткани. Кроме того, он отметил наличие в молоке витамина D, необходимого для усвоения кальция организмом.

Елена Малышева также обратила внимание зрителей на то, что витамин D относится к жирорастворимым, поэтому при употреблении обезжиренного молока организм не получит достаточное количество этого вещества.

Она подчеркнула, что это особенно важно для поддержания крепости костей и иммунной системы, поскольку без витамина D лимфоциты неактивны. // фото: freepik.com